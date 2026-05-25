Los psicólogos coinciden en que una persona puede tener un círculo mínimo y sentirse plenamente satisfecha. Foto: Gemini.

Desde el tradicional ritual del asado hasta el “café de por medio” para arreglar el mundo, el tejido social es un pilar de la identidad argentina. Por eso, cuando alguien admite no tener amigos, la respuesta social suele ser la sospecha o la lástima.

Sin embargo, para la psicología moderna, no tener amigos no es necesariamente una patología, sino una situación cuyo peso depende de una sola pregunta: ¿es una elección o una carencia dolorosa?

La psicología clínica es tajante: no es lo mismo la soledad objetiva (el hecho de no tener contactos) que la soledad subjetiva (el sentimiento de abandono). “Hay personas que poseen una gran autonomía y disfrutan de su propia compañía sin que esto afecte su salud mental”, explican los especialistas.

En estos casos, la introversión o la alta valoración de la independencia personal son rasgos de personalidad, no problemas a resolver . El conflicto surge cuando existe un “deseo de vinculación no satisfecho”, lo que genera angustia, baja autoestima y una sensación de desconexión con el mundo.

El impacto en el cuerpo: el aislamiento como factor de riesgo

Aunque la soledad elegida puede ser pacífica, la soledad forzada tiene un correlato biológico alarmante. Diversas investigaciones han comparado el impacto de la soledad crónica con el de fumar 15 cigarrillos al día.

En el cerebro: la falta de interacción activa áreas relacionadas con la amenaza, lo que eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

En el corazón: se ha detectado que el aislamiento prolongado aumenta la presión arterial y el riesgo de accidentes cardiovasculares.

En el sistema inmune: quienes carecen de una red de apoyo suelen mostrar una respuesta inflamatoria más alta y una recuperación más lenta ante enfermedades.

La ciencia del “olfato”: ¿por qué elegimos a quién elegir?

Un dato fascinante que añade la neurociencia proviene del Instituto de Ciencias Weizmann. Según sus hallazgos, la química de la amistad es literal: solemos elegir amigos que huelen igual a nosotros.

Aproximadamente la mitad de las personas que consideramos "amigos cercanos" no nos perciben de la misma manera. Foto: Gemini.

Utilizando una “nariz electrónica” (eNose), los investigadores descubrieron que los amigos que “conectan” de inmediato tienen firmas químicas corporales similares. Esto sugiere que el cerebro utiliza el olfato —de forma inconsciente— para identificar a personas genéticamente compatibles o con sistemas inmunológicos que no representen una amenaza, una herencia evolutiva de nuestros ancestros mamíferos.

El número de Dunbar: ¿por qué no podés tener 500 amigos?

A menudo, las redes sociales nos confunden con la idea de que podemos tener cientos de vínculos. Pero la antropología y la neurociencia dicen lo contrario. El famoso “Número de Dunbar”, formulado por el profesor Robin Dunbar de la Universidad de Oxford, establece que el cerebro humano solo puede mantener unas 150 relaciones estables.

Sin embargo, esas 150 se dividen en capas de intensidad que coinciden con lo que Harvard hoy enseña sobre la felicidad:

El núcleo (3 a 5 personas): tus amigos íntimos, esos que “te bancan” en una crisis de madrugada. El círculo cercano (10 a 15 personas): buenos amigos con los que compartís frecuentemente. La periferia: conocidos de confianza, compañeros de trabajo o del club.

Los 3 tipos de amigos que necesitás (según Harvard y Aristóteles)

Arthur C. Brooks, profesor de Harvard, recuperó la filosofía aristotélica para explicar qué amistades nos hacen realmente felices. No todas valen lo mismo:

Amistades de utilidad: son transaccionales (compañeros de laburo, el que te pasa los apuntes). Son necesarias, pero no llenan el alma.

Amistades de placer: se basan en compartir un hobby o una diversión (el grupo del fútbol o de las clases de pintura). Son divertidas, pero suelen ser superficiales.

Amistades “perfectas”: según Brooks, son las que se buscan por el bien del otro. No hay un interés de por medio más que el crecimiento mutuo. Estas son las que protegen la salud mental y combaten el envejecimiento cognitivo.

A diferencia de la escuela o la facultad, donde la amistad es un “accidente geográfico” (estás ahí y compartís tiempo), en la adultez la amistad es un acto de voluntad.

Los especialistas recomiendan no ver la falta de amigos como una condena. Incorporar nuevos vínculos después de los 40 o 50 años fortalece la plasticidad cerebral y ofrece una “familia elegida” que, en muchos casos, es más sana que la de origen. En un mundo cada vez más digital, recuperar el contacto cara a cara no es solo una opción social, es, literalmente, una medicina para el cerebro.