En un mundo dominado por la inmediatez y la hiperconexión, donde los vínculos personales muchas veces pierden profundidad, una frase atribuida a Sócrates vuelve a cobrar sentido. Lejos de proponer una mirada utilitaria de los afectos, invita a pensar de forma consciente y ética en quiénes forman parte del círculo más cercano.

“ El amigo debería pensarse como el dinero, ya que conviene conocer su verdadero valor antes de necesitarlo”, dijo el filósofo. Qué hay detrás.

Conocer a los demás antes de la crisis

Desde la filosofía, la comparación tiene una lógica clara: así como administrar bien los ahorros permite atravesar mejor un imprevisto económico, prestar atención a cómo se comportan los allegados en los momentos tranquilos ayuda a identificar quiénes ofrecen una lealtad genuina cuando llega una situación difícil, como una enfermedad, un fracaso personal o la pérdida de alguien querido.

El planteo socrático, enraizado en la ética de la virtud, propone que saber reconocer el valor real de una persona es, en sí mismo, una forma de inteligencia emocional. Según la enciclopedia Britannica, Sócrates no dejó textos propios: su pensamiento se conoció a través de la mayéutica, el método de preguntas con el que llevaba a sus interlocutores a llegar por sí mismos a sus propias conclusiones.

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Para el filósofo ateniense, tomarse el tiempo de evaluar la autenticidad del entorno es una forma de evitar expectativas equivocadas y futuras decepciones. La idea de fondo es que el valor de una amistad no se mide por la cercanía aparente, sino por la capacidad de acompañar sin buscar nada a cambio, algo que contrasta fuertemente con los vínculos superficiales tan habituales en la actualidad.

Quién fue Sócrates

Nacido en el año 470 a.C., Sócrates dedicó su vida a buscar el bien a través del diálogo en el ágora ateniense, y llevó una vida austera, alejada de cualquier interés material. Según relata Britannica, su firmeza ética y sus vínculos con figuras del poder político de la época terminaron en un juicio en su contra por impiedad.

Sócrates rechazó la posibilidad de una condena más leve y fue ejecutado con cicuta, un final que reforzó su legado como símbolo de coherencia entre el pensamiento y la acción.

Más de dos mil años después, su reflexión sobre la amistad sigue funcionando como una invitación a la responsabilidad social: aprender a valorar a las personas antes de necesitarlas es, todavía hoy, una manera de fortalecer los lazos humanos frente a cualquier adversidad.