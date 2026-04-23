Søren Kierkegaard fue uno de los pensadores más originales del siglo XIX y una figura importante en la historia de la filosofía occidental. El pensador danés dejó una obra que interpela a los que buscan entender qué significa vivir con autenticidad. Entre sus reflexiones más vigentes aparece una idea que retrata la actualidad: la mentira no daña solo al otro, sino que destruye al propio sujeto que miente. Nació en Copenhague en 1813 y murió a los 42 años, en 1855, dejando mucha filosofía para varias generaciones. Escribió bajo seudónimos, experimentó con diferentes voces y perspectivas, y construyó una filosofía centrada en la existencia individual antes que en los grandes sistemas abstractos. Por eso se lo considera el “padre del existencialismo”, aunque él nunca usó ese término. Su pensamiento parte de una pregunta simple: ¿cómo debe vivir una persona? No en términos de éxito o bienestar material, sino en términos de coherencia interna, es decir, de fidelidad a uno mismo. Desde ahí desarrolló su crítica a la mentira como una forma de traición al propio ser. Para Kierkegaard, mentir no es solo un acto inmoral. Es un autoengaño que borra la identidad. Cuando alguien miente de manera constante, construye una versión falsa de sí mismo que termina sustituyendo a la auténtica. El resultado es una pérdida de la identidad propia, un desvío interior que puede volverse irreversible si no se enfrenta a tiempo. Esta idea conecta con su concepto de los tres estadios de la existencia: Mentir deja a la persona en el estadio más superficial e impide el crecimiento, bloquea la posibilidad de una vida plena y auténtica. Kierkegaard anticipa muchas discusiones actuales sobre identidad, salud mental y vínculos. La psicología moderna habla de disonancia cognitiva, de máscaras sociales, de la fatiga de sostener una imagen falsa. Kierkegaard lo vio antes, desde la filosofía y desde una experiencia personal marcada por la búsqueda de sentido. La frase es una gran oportunidad para poder leerlo hoy y conocer más sobre su pensamiento. Solo hay que estar dispuesto a incomodarse con su estilo de preguntas para poder después aplicarlo a cómo vive uno y qué tan fiel es a lo que piensa y siente.