Hay frases que resisten el paso del tiempo porque tocan algo esencial en la conducta humana y se pueden aplicar en la actualidad. “Quien no tiene metas, es poco probable que las alcance” es una de ellas y pertenece a Sun Tzu, el estratega militar chino que vivió alrededor del siglo V a.C. Sun Tzu fue general, filósofo y autor de El arte de la guerra, un tratado breve y denso que fue escrito para orientar a comandantes en el campo de batalla. Con el tiempo, sus principios trascendieron lo militar y hoy se aplican en los negocios, el deporte de alto rendimiento y el desarrollo personal. Si bien se sabe poco sobre su vida, los registros históricos lo sitúan en China durante el período de los Reinos Combatientes, una época marcada por la guerra constante entre estados rivales. Se cree que sirvió al rey Helü de Wu y que sus victorias militares le dieron la credibilidad necesaria para que sus ideas fueran tomadas en serio. El arte de la guerra tiene apenas 13 capítulos, pero cada uno agrupa décadas de observación sobre el poder, la estrategia y la psicología humana. Esta sabiduría plasmada en el libro es una referencia para ejecutivos de Silicon Valley, entrenadores de la NBA y negociadores corporativos. La cita de Sun Tzu apunta a algo concreto: sin un objetivo claro, la energía se dispersa. Sun Tzu entendía que la guerra se gana o se pierde antes del primer movimiento, en la etapa de planificación. Esto también se puede aplicar a una empresa, por ejemplo. Aplicado a la vida cotidiana, el mensaje es bastante directo: Por este motivo, este libro está tan presente en distintos ámbitos colectivos. No obstante, se le atribuyen muchas frases a Sun Tzu y circulan en internet sin respaldo textual directo en El arte de la guerra. Esta en particular responde más al espíritu de su filosofía que a una cita verificable palabra por palabra. Cabe destacar que parte de su legado se construyó también a través de interpretaciones y paráfrasis que distintas culturas fueron sumando con los siglos. Lo que sí es auténtico es su forma de pensamiento: el que planifica con claridad tiene ventaja sobre el que improvisa.