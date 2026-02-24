Los tuppers que quedaron olvidados en un cajón dejaron de ser un problema para convertirse en una solución ecológica y económica. En un contexto donde ahorrar y reutilizar gana peso, estos recipientes pasaron a ocupar un nuevo rol: macetas livianas, semilleros prácticos y contenedores perfectos para pequeños cultivos. Lo que antes terminaba en la basura hoy encuentra otra vida en balcones, patios y jardines urbanos. Con herramientas básicas y algunos ajustes, los tuppers viejos se transforman en aliados del cuidado verde. El plástico de los tuppers tiene varias ventajas: Se convirtieron en una alternativa ideal para principiantes o para quienes no quieren gastar en macetas nuevas. La clave está en elegir recipientes con buena profundidad, perforarlos correctamente y preparar el interior para que la planta se desarrolle sin problemas. 1. Elegir el tupper adecuado: lo ideal es uno que permita que las raíces crezcan sin obstáculos. Los muy chatos complican el desarrollo. 2. Perforar la base: con un clavo caliente o una broca fina se hacen varios agujeros. Este paso evita que el agua quede retenida y dañe las raíces. 3. Decorar el exterior: pintura, cuerda, tela o incluso un efecto rústico ayudan a integrar la maceta al estilo del jardín. 4. Colocar una capa de piedras: genera drenaje y evita que la tierra tape los orificios. 5. Agregar sustrato y plantar: se llena el tupper, se acomoda la especie elegida y se riega según su necesidad. Este formato funciona muy bien para aromáticas (albahaca, perejil, menta), suculentas, flores pequeñas y plantas de interior. El segundo uso que más creció es el de semillero. Los tuppers retienen la humedad y crean un pequeño “invernadero” que acelera la germinación. 1. Limpiar bien el recipiente: evita hongos o residuos que afecten el brote. 2. Hacer orificios de drenaje: la humedad debe quedar controlada. 3. Llenar con tierra liviana: el sustrato aireado permite que las raíces crezcan sin resistencia. 4. Colocar las semillas con cuidado: no amontonar. Si se siembran demasiadas juntas, competirán por espacio. 5. Cubrir para generar efecto invernadero: la tapa o un plástico transparente ayudan a mantener el calor y la humedad. 6. Ubicar en un lugar cálido con luz indirecta: el sol directo puede recalentar el interior. En pocos días suelen aparecer los primeros brotes. Cuando esto ocurre, se retira la tapa y se continúa el riego hasta el trasplante.