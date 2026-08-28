El Servicio Militar continúa vigente en Argentina, aunque las nuevas disposiciones establecieron cambios en las condiciones de incorporación a las Fuerzas Armadas.

La normativa establece los requisitos que deben cumplir quienes quieran ingresar al régimen, además de las condiciones vinculadas con la formación, la remuneración y la permanencia dentro de las unidades militares.

Servicio Militar en Argentina: qué cambió para los jóvenes de 18 a 28 años

El ingreso al Servicio Militar es voluntario. La Ley 24.429 señala que se trata de una prestación realizada por decisión propia de ciudadanos argentinos, tanto varones como mujeres.

Las Fuerzas Armadas pueden abrir procesos de incorporación cuando las necesidades del servicio lo requieran. El Decreto 372/2025 establece que cada fuerza determina la cantidad de personal voluntario que necesita y organiza los procesos de inscripción y verificación de requisitos.

Por este motivo, no existe una convocatoria general que obligue a los jóvenes de entre 18 y 28 años a incorporarse a las Fuerzas Armadas. El ingreso depende de la decisión del postulante, de la apertura de los procesos correspondientes y de la aprobación de las distintas instancias de evaluación.

¿Quiénes pueden ingresar al Servicio Militar Voluntario?

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El régimen contempla la incorporación de ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por las Fuerzas Armadas.

En general, los postulantes deben ser argentinos, tener la edad exigida por la convocatoria, contar con los estudios mínimos requeridos y aprobar el examen psicofísico correspondiente.

La normativa establece que quienes ingresen deberán superar un curso de admisión e instrucción militar antes de quedar incorporados bajo las condiciones correspondientes.

A su vez, cada fuerza puede establecer requisitos específicos para sus procesos de incorporación. Por ejemplo, la Fuerza Aérea publica requisitos vinculados con la edad, nacionalidad, estado civil, estudios y aprobación del examen psicofísico.

Qué remuneración y beneficios reciben los soldados voluntarios

Quienes ingresan al Servicio Militar Voluntario reciben una retribución mensual. De acuerdo con el Decreto 372/2025, el pago comienza desde el ingreso al curso de admisión e instrucción militar y corresponde a los haberes establecidos para la Tropa de Soldados Voluntarios.

Además, los soldados voluntarios cuentan con obra social, seguro de vida obligatorio y aportes previsionales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El régimen también contempla capacitación e instrucción profesional, formación en oficios y la posibilidad de acceder a programas de finalización de estudios.

Educación y capacitación: el nuevo beneficio para los soldados

El nuevo régimen también puso especial énfasis en la formación educativa y laboral.

Los soldados voluntarios que ingresen sin haber completado la educación secundaria deberán participar de un plan destinado a finalizar esos estudios.

La normativa establece que esta formación debe desarrollarse sin perjudicar las actividades propias del servicio.

A su vez, el Ministerio de Defensa puede implementar programas de capacitación laboral y certificación de oficios, con títulos o certificaciones oficiales que puedan ser utilizados posteriormente en el mercado laboral.

¿Hasta qué edad se puede permanecer en el Servicio Militar Voluntario?

Los 28 años constituyen un límite relevante para la continuidad dentro del régimen, pero no representan la edad general de ingreso.

La Ley 24.429 establece que quienes quieran permanecer incorporados pueden hacerlo de acuerdo con las necesidades de las Fuerzas Armadas y las aptitudes demostradas, hasta alcanzar esa edad.

En términos generales, la incorporación inicial se dirige a personas de entre 18 y 24 años, mientras que la permanencia puede extenderse mediante las renovaciones previstas por la normativa.

La reglamentación actualizada también dispone que, cuando un Soldado Voluntario cumple 28 años, la baja debe producirse durante el último mes del año calendario correspondiente.