Los conductores deben respetar las señales luminosas de tránsito para evitar multas y sanciones. En la Ciudad de Buenos Aires, violar la luz roja implica un descuento de 5 puntos en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC).

El sistema otorga inicialmente 20 puntos. A medida que se acumulan determinadas infracciones, el puntaje puede disminuir hasta llegar a cero, situación que da inicio a un trámite de inhabilitación de la licencia de conducir.

¿Cuántos puntos se pierden por pasar el semáforo en rojo?

Según el sistema de scoring de la Ciudad de Buenos Aires, violar la luz roja descuenta 5 puntos. La infracción figura entre aquellas que permiten una reasignación parcial del puntaje: mediante el mecanismo correspondiente, pueden recuperarse 3 de los 5 puntos descontados.

El SEPC parte de un total de 20 puntos y contempla diferentes descuentos según la infracción cometida. Por eso, la acumulación de faltas puede reducir progresivamente el saldo disponible del conductor.

¿Qué pasa cuando el conductor llega a cero puntos?

Cuando un conductor alcanza los cero puntos, se inicia un trámite de inhabilitación de la licencia. Sin embargo, la inhabilitación no es automática: la normativa establece un plazo de 20 días para que la persona se presente ante el Controlador Administrativo de Faltas y resuelva el legajo correspondiente.

Una vez finalizada esa instancia, el período de inhabilitación dependerá de la cantidad de veces que el conductor haya llegado previamente a cero puntos.

¿Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia?

La duración de la inhabilitación aumenta según las reincidencias. La primera vez que el conductor llega a cero puntos, la licencia puede quedar inhabilitada durante 60 días. La segunda vez, el período asciende a 180 días; la tercera alcanza los 2 años y, desde la cuarta vez, la inhabilitación puede extenderse durante 5 años.

Para volver a conducir, además de cumplir el período correspondiente, el conductor debe realizar y aprobar el curso obligatorio de educación vial establecido por el sistema.

¿Cuánto tiempo pueden inhabilitar la licencia?

La duración de la inhabilitación aumenta según las reincidencias. La primera vez que el conductor llega a cero puntos, la licencia puede quedar inhabilitada durante 60 días. La segunda vez, el período asciende a 180 días; la tercera alcanza los 2 años y, desde la cuarta vez, la inhabilitación puede extenderse durante 5 años.

Para volver a conducir, además de cumplir el período correspondiente, el conductor debe realizar y aprobar el curso obligatorio de educación vial establecido por el sistema.