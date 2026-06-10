Las cáscaras de cítricos son uno de los residuos domésticos más subestimados. La mayoría termina directo en el tacho, pero con un proceso mínimo pueden transformarse en un insumo útil para varias tareas cotidianas.

El secreto está en secarlas correctamente: hay que dejarlas al sol durante unos cuatro días, sin recurrir al horno, ya que el calor del electrodoméstico degrada los compuestos que las hacen aprovechables.

Una vez deshidratadas, el paso siguiente es procesarlas en licuadora hasta obtener un polvo fino. Conviene juntar varias antes de hacerlo para que el procedimiento valga la pena. Ese polvo es el punto de partida para todos los usos que siguen.

En la cocina, puede incorporarse a postres y preparaciones dulces o saladas . Las cáscaras de naranja concentran fibra, vitaminas A y C, y minerales como hierro y potasio, por lo que sumar el polvo a recetas cotidianas es una forma sencilla de reforzar el valor nutricional de los platos sin agregar ingredientes procesados.

En el jardín, ese mismo polvo actúa como fertilizante natural. Los nutrientes que benefician al organismo humano también favorecen el desarrollo de las plantas, y su incorporación a la tierra puede reemplazar productos de origen químico, una ventaja tanto para el bolsillo como para el entorno.

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Más allá del polvo, las cáscaras enteras o en trozos tienen otros usos que se volvieron populares en los últimos tiempos. Hervidas junto con café usado durante unos veinte minutos, aroman el ambiente y neutralizan malos olores; el líquido resultante puede guardarse en pulverizadores para utilizarlo a lo largo del tiempo.

Mezcladas con agua y vinagre, en cambio, generan un limpiador multiuso que desinfecta superficies y repele insectos como hormigas, moscas y mosquitos, gracias a la combinación del ácido acético con el aceite esencial del cítrico.

Por último, algo tan simple como dejar un platito con cáscaras frescas en la mesita de luz puede mejorar la calidad del descanso: su aroma actúa como relajante natural y ayuda a crear un ambiente propicio para dormir.

Todos estos usos comparten una misma lógica: convertir lo que se descarta en un recurso concreto, reduciendo residuos y el gasto en productos que, muchas veces, pueden reemplazarse con lo que ya está en casa.