Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre la persistencia en la ola de tormentas que se extiende desde el lunes. Se esperan lluvias intensas para el sur de Estados Unidos para el fin de semana. Se pronostica sobre la posible caída de granizo, actividad eléctrica y formación de tornados por el cruce entre los distintos frentes de viento. Conocé más sobre el clima extendido del fin de semana. Si bien el mal clima apareció desde el inicio de la semana, para el sábado no se ve ninguna mejora. Se esperan tormentas eléctricas en algunas zonas de las Grandes Llanuras. También hay una gran posibilidad de caída de granizo con fuertes ráfagas de viento en Oklahoma, el centro y el este de Kansas, el suroeste de Missouri, el noroeste de Arkansas y parte del centro-norte de Texas. Estas tempestades comenzarían a formarse desde el viernes 8 de mayo a la noche en la parte sur de los estados de las Grandes Llanuras, en zonas de Kansas, Oklahoma, Missouri y Arkansas. Hacia el domingo, día en el que se celebra el día de la madre, se espera una leve mejoría y pausa en las lluvias persistentes, particularmente en la región norte de la costa del Golfo. Estas tempestades traen un alivio a varias zonas que sufrían de sequías, particularmente en el sur de los Estados Unidos. En este sentido, durante la semana pasada estas zonas ya recibieron lluvias, pero para áreas como el norte de Georgia y el este de Tennessee no fueron suficientes. No obstante, más allá del alivio que puede significar para algunas zonas en particular, también se trata de tormentas severas en las que puede caer granizo, haber vientos intensos y posibles inundaciones en lugares específicos por la gran caída de agua.