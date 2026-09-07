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El martes 8 de septiembre habrá un nuevo paro nacional universitario que afectará el normal desarrollo de las actividades académicas en distintas universidades públicas del país.

La medida de fuerza fue convocada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales luego del fracaso de la reunión paritaria del 1° de septiembre.

Los gremios reclaman una recomposición salarial, mayores recursos para las instituciones y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro universitario del martes 8 de septiembre: quiénes no tendrán clases

La protesta alcanzará a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales que adhieran a la medida. Por este motivo, las actividades académicas, administrativas y de investigación podrán verse interrumpidas durante toda la jornada.

El paro fue definido después de que la última reunión entre los gremios y el Gobierno terminara sin acuerdo. Según informaron las organizaciones sindicales, la propuesta salarial presentada no permitió destrabar el conflicto.

ADULP confirmó su adhesión al paro en la UNLP

En la Universidad Nacional de La Plata, el paro tendrá un impacto directo. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) confirmó su adhesión a la jornada nacional.

También se sumará la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), por lo que las actividades habituales de la institución se verán afectadas durante el martes.

Desde los gremios señalaron que la medida forma parte de un plan de lucha que continuará durante septiembre y que incluirá nuevas jornadas de protesta.

El reclamo universitario continuará durante septiembre

El paro del martes 8 será solamente una de las medidas previstas por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

El cronograma anunciado contempla una jornada nacional de clases públicas para el martes 15 de septiembre, bajo la consigna “La universidad en la calle”.

Además, el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria docente y nodocente.

Los gremios también comenzaron a organizar una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.