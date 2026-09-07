Los ciudadanos de Uruguay, Chile y Venezuela cuentan con una facilidad especial para viajar a la Argentina: pueden ingresar al país sin presentar pasaporte, siempre que cuenten con un documento de identidad válido y vigente.

La posibilidad surge de los acuerdos del MERCOSUR y sus Estados asociados, que permiten utilizar determinados documentos nacionales para cruzar las fronteras entre los países integrantes.

Sin embargo, existe una condición fundamental: el documento presentado debe encontrarse vigente y en buen estado .

¿Qué documento necesitan los uruguayos, chilenos y venezolanos para entrar a Argentina?

Los ciudadanos de países del MERCOSUR y Estados asociados pueden utilizar determinados documentos de identidad para cruzar las fronteras, sin necesidad de presentar obligatoriamente un pasaporte.

Para los ciudadanos de Uruguay y Chile, se admite la documentación nacional de identidad correspondiente, mientras que los venezolanos pueden presentar su cédula tanto en calidad de nacionales como de migrantes permanentes. En todos los casos, también es válido ingresar con un pasaporte vigente.

Por eso, quienes tengan previsto viajar deben controlar que su documentación se encuentre vigente antes de comenzar el viaje.

¿Qué pasa si el DNI o documento de identidad está vencido?

Es Oficial | Argentina prohíbe el ingreso al país por 5 años a los que quieran entrar con este pasaporte (foto: archivo). Archivo El Cronista

La documentación de identidad utilizada para ingresar a la Argentina debe estar vigente.

Migraciones establece que los turistas de países del MERCOSUR y asociados pueden presentar pasaporte vigente o determinados documentos de identidad válidos.

Esto significa que una persona que pretenda ingresar utilizando una identificación vencida puede encontrarse con inconvenientes durante el control migratorio.

La situación cambia si el viajero cuenta con un pasaporte vigente, ya que este constituye una alternativa válida para acreditar su identidad y realizar el ingreso al país.

¿Qué países pueden ingresar a Argentina con documento de identidad?

El sistema de documentación de viaje del MERCOSUR contempla a los Estados Parte y asociados.

Entre ellos se encuentran Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aunque los documentos aceptados pueden variar según la nacionalidad y la situación migratoria.

Por este motivo, no todos los viajeros deben presentar exactamente el mismo documento. La recomendación oficial es verificar la documentación correspondiente antes de viajar y comprobar que se encuentre vigente y en buenas condiciones.