El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un sistema de nubes cargadas que provocará fuertes tormentas. Además se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y posibiles nevadas. El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal en Ushuahia. La tormenta comenzó durante la mañana del miércoles 13, con vientos del sector oéste y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con mínimas que podrían llegar al 4°C. Para el jueves, viernes y sábado hay probabilidad de que nieve. Según el SMN, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la mañana del lunes 18. Sin embargo, es mismo día por la tarde, se prevé el regreso de tormentas. La temperaturas no descenderan de los 3°C. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para lo que queda de la semana el clima en CABA estará estable sin posibilidad de lluvia. Sin embargo, están zonas sí se veran afectadas y habrá precipitaciones. El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días: