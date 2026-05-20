El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre la llegada de un “muro negro” de tormentas eléctricas que afectará a distintas regiones del país durante las próximas 48 horas. Los pronósticos oficiales anticipan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar las 47 mph.

Los informes del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos indican que un amplio sistema de inestabilidad avanzará con tormentas organizadas, generando condiciones propicias para fenómenos severos y posibles inundaciones repentinas.

El muro negro de tormentas eléctricas avanzará durante 48 horas

El sistema frontal comenzará a intensificarse con tormentas eléctricas de gran desarrollo vertical, acompañadas por fuertes ráfagas de viento y precipitaciones persistentes.

Además del viento intenso, algunos sectores podrían registrar caída de granizo y acumulados importantes de lluvia en poco tiempo. El Centro de Predicción Meteorológica señaló que existe riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas y caminos vulnerables.

El NWS advierte por la llegada de una fuerte tormenta. Chat GPT | IA

Las ráfagas cercanas a las 47 mph podrían provocar reducción de visibilidad, caída de ramas y complicaciones en rutas y autopistas.

Cuáles son las regiones con mayor riesgo de tormentas severas

Los pronósticos meteorológicos ubican las amenazas más importantes sobre sectores del centro y sur de Estados Unidos, aunque el área de inestabilidad podría expandirse hacia otras regiones conforme avance el sistema frontal.

Entre los principales fenómenos previstos aparecen los siguientes:

Lluvias intensas con acumulados elevados.

Tormentas eléctricas frecuentes.

Fuertes ráfagas de viento de hasta 47 mph.

Posible caída de granizo aislado.

Riesgo de inundaciones repentinas.

Los especialistas remarcaron que las condiciones podrían cambiar rápidamente durante el desarrollo de las tormentas, especialmente en horas de la tarde y la noche, cuando la atmósfera alcance su mayor nivel de inestabilidad.