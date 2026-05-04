El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por el ingreso de un frente de tormentas que traerá lluvias intensas con acumulados de hasta 25 milímetros y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h durante toda la semana. El organismo climático emitió una alerta amarilla para Buenos Aires y las zonas aledañas que tendrá efecto durante todo el lunes. Se espera que pueda caer granizo en algunas localidades que traerá un descenso de la temperatura. El climá actual está marcado por un proceso de ciclogénesis, que implica la formación y profundización de un centro de baja presión en la región. De esta forma, podrían llegar nuevas tormentas. Este fenómeno traerá una semana de alta inestabilidad, con lluvias persistentes, ráfagas de viento intensas y un descenso marcado de la temperatura tras el paso de las tormentas. De esta forma, el SMN decidió emitir una alerta amarilla. De acuerdo con las alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, los sectores con mayor riesgo de granizo y ráfagas intensas son: [1] Para esta semana de mayo de 2026, el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está marcado por la inestabilidad de la ciclogénesis y un fuerte descenso de temperatura hacia el fin de semana.