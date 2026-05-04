Un nuevo episodio de tormentas severas que durarán varios días comenzará a desarrollarse hoy lunes en Estados Unidos. Este sistema podría extenderse hasta cuatro días consecutivos, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que rondarán los 80 kilómetros por hora. Los expertos indican que este fenómeno tendrá lugar gracias a que un frente frío chocará con aire cálido y húmedo sobre el centro del país, creando condiciones favorables para tormentas fuertes. De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, el evento tendrá lugar el lunes por la tarde, con tormentas que se desarrollarán entre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste. Se esperan lluvias intensas, relámpagos, granizo y ráfagas de viento fuertes. El riesgo alcanza a miles en áreas que incluyen Los expertos indican que estos podrían ser los días más inestables del evento. Durante este período, se esperan El miércoles las tormentas se desplazarán hacia el valle bajo del Mississippi y el sureste. Durante este día, el frente avanzará hacia la costa este de Estados Unidos, donde el temporal podría alcanzar a miles con Se espera que el viernes el aire frío avance sobre la costa y disminuya la intensidad de las tormentas, terminando con este patrón.