El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 4 de mayo de 2026. El clima en España se mantendrá inestable en la mitad norte peninsular, con cielos nubosos y precipitaciones, acompañadas de tormentas y granizo, especialmente en el Cantábrico oriental. Se prevén nevadas en montañas a partir de 1600/1800 m. En el tercio nordeste, las intensidades de lluvia podrían ser fuertes. En la mitad sur, se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos en el suroeste. Habrá intervalos nubosos en el sureste y posiblemente chubascos aislados por la tarde. En Canarias, dominarán cielos despejados. Las temperaturas variarán, con ascensos en regiones mediterráneas y descensos en el centro norte. Poco nuboso con intervalos; chubascos y posibles tormentas en la Sierra, mínimas en descenso, máximas sin cambios salvo ligero descenso en el Sistema Central y viento flojo tendiendo a oeste. Cielos con nubes matinales y posibles lluvias débiles en el interior; en el litoral, cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas descenderán a 8 grados y máximas se mantendrán en 29 grados. Vientos flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. En Cataluña, cielo nuboso con chubascos y tormentas, localmente fuertes por la tarde; mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento flojo variable, tendiendo a sur con intervalos moderados por la tarde. Jornada con cielo muy nuboso y chubascos tormentosos, localmente fuertes por la tarde; mínimas en ligero descenso, máximas con pocos cambios y viento flojo variable, con predominio de oeste por la tarde e intervalos moderados. El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y lluvias generalizadas, con tormentas posibles en horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 8 grados, con un ligero descenso y vientos flojos a moderados del oeste. Intervalos nubosos con algún chubasco débil y brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios: máxima 22°C y mínima 10°C. Viento flojo a moderado del suroeste. Predominarán cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte y este de las islas a primeras horas y al final y en el interior de las islas occidentales por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 25 grados, con un ligero ascenso. El viento será moderado del noreste en la provincia oriental, rolando al este en la occidental y flojo de dirección variable en cumbres. Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón; temperaturas de 11 a 27 grados y vientos variables. El clima en Castilla y León estará marcado por intervalos nubosos con lluvias y chubascos más intensos en el tercio norte y este, especialmente en áreas montañosas, donde también se podrán registrar tormentas. Se espera que la cota de nieve descienda hasta 1700 metros al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 19 grados, con un ligero a moderado descenso y viento de componente oeste y norte, pudiendo haber rachas fuertes en zonas cercanas a las tormentas. Hoy habrá intervalos nubosos que evolucionarán durante las horas centrales del día, reduciéndose a poco nuboso por la tarde, excepto en el nordeste donde se prevén chubascos y tormentas. Se esperan brumas y nieblas matinales en el sureste de Albacete. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 6 y un máximo de 24 grados, con un descenso en las mínimas y cambios ligeros en las máximas. El viento será flojo de componente oeste, con intervalos moderados en las horas centrales. En Madrid, intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos por la tarde, con pocos cambios de temperatura (máxima 20 grados y mínima 16) y poniente moderado con intervalos fuertes. En Melilla, intervalos nubosos por la mañana con alguna precipitación débil, tarde poco nubosa, 17-20 °C y poniente moderado con intervalos fuertes. Cielos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes, temperaturas en descenso que oscilarán entre 8 y 17 grados. Viento del norte y noroeste, con rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con probables lluvias y tormentas y temperaturas que oscilarán entre 4 y 15 grados. La Rioja: nuboso con chubascos y tormentas, más intensos en horas centrales; temperaturas en descenso y viento variable flojo a moderado, con rachas fuertes cerca de tormentas.