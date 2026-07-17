Tras días de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, una masa de aire frío ingresa a la Argentina: las provincias afectadas.

Argentina arrastra una ola polar con temperaturas bajo cero en diferentes provincias del territorio nacional, así como alertas por fuertes tormentas, granizo y horas de lluvia.

Según la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento.

Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo en algunas áreas del país.

Llega un diluvio histórico con granizo y fuertes tormentas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas continuarán desplazándose sobre el norte y este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo el AMBA.

La alerta contempla la posibilidad de caída de granizo, fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos.

El alerta también afecta sectores del sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del SMN indica que durante las próximas horas las tormentas podrían alcanzar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se esperan lluvias, actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posibilidad de granizo..

Para la tarde de este viernes se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.

Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10%. La temperatura descenderá hasta los 19 °C.