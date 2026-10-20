En esta noticia Una opción para renovar la cava

El vino es una de las bebidas que más suele acompañar las comidas compartidas. Una cena entre amigos, un almuerzo familiar o una celebración pueden requerir varias botellas, por lo que conocer las promociones disponibles puede ayudar a organizar mejor las compras.

Además de la cantidad, la elección depende del tipo de comida y de las preferencias de quienes participan del encuentro. Por eso, tener distintas etiquetas permite contar con alternativas para acompañar carnes, pastas, quesos, picadas y otros platos.

En estos días, COTO incorporó una promoción que puede resultar de interés para quienes tengan previsto comprar varias botellas. Se trata de un 4x2 en etiquetas seleccionadas de vinos, disponible durante un período determinado.

Una opción para renovar la cava

La promoción tiene vigencia del jueves 15 al martes 20 de octubre y alcanza a una selección de etiquetas. La modalidad permite llevar cuatro unidades por el precio de dos, de acuerdo con las condiciones de la acción y los productos incluidos.

Para quienes suelen tener algunas botellas en casa, una oportunidad de este tipo también puede servir para renovar la cava y sumar variedades diferentes. Elegir más de una etiqueta permite adaptar la bebida al menú o a los gustos de los invitados.

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Otra posibilidad es pensar la compra según el tipo de encuentro. Para una comida abundante pueden priorizarse vinos que acompañen platos principales, mientras que otras etiquetas pueden reservarse para una picada, un aperitivo o el momento del brindis.

La elección también puede ser una oportunidad para salir de las variedades habituales y probar nuevas opciones. Frente a una reunión, contar con diferentes alternativas permite ofrecer a los invitados más posibilidades sin tener que realizar compras adicionales.

La promoción estará disponible hasta el martes 20 de octubre, por lo que quienes tengan una comida o celebración prevista pueden tenerla en cuenta al momento de organizar sus compras de vino.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.