Para quienes suelen tener algunas botellas en casa o necesitan comprar varias para una reunión, encontrar una promoción puede marcar una diferencia en el gasto final. Durante estos días, una selección de vinos tiene un beneficio que permite llevar cuatro unidades al precio de dos.

La propuesta está disponible desde el jueves 15 hasta el martes 20 de octubre y alcanza determinadas etiquetas. Se trata de una promoción por tiempo limitado que puede resultar especialmente interesante para quienes suelen comprar más de una botella en una misma operación.

Cómo funciona el 4x2 en vinos

La mecánica es simple: quienes elijan productos incluidos en la promoción pueden acceder al 4x2 en las etiquetas seleccionadas. Es decir, al llevar cuatro unidades alcanzadas por la oferta, el beneficio permite obtenerlas bajo la modalidad establecida para la promoción.

No todos los vinos disponibles participan de la propuesta. Por eso, antes de armar la compra es necesario identificar cuáles son las etiquetas incluidas y revisar las condiciones correspondientes.

La modalidad puede resultar útil para distintas ocasiones. Una compra de varias botellas puede servir para una cena, una reunión familiar o simplemente para quienes prefieren contar con distintas opciones disponibles en casa.

Foto: Coto, modificada con IA por El Cronista.

La promoción termina el martes 20

El beneficio tiene una vigencia determinada y estará disponible hasta el martes 20 de octubre inclusive. Después de esa fecha, las condiciones pueden cambiar y la promoción dejar de estar vigente.

La oferta corresponde a etiquetas seleccionadas de vinos y está disponible en COTO durante el período informado. La disponibilidad de cada producto puede variar, por lo que conviene consultar las opciones participantes al momento de realizar la compra.

Con una vigencia de apenas unos días, el 4x2 aparece como una alternativa para quienes tenían previsto comprar varias botellas y buscan reducir el costo de esa compra. La clave está en revisar las etiquetas alcanzadas antes de elegir los productos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.