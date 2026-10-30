Alma Mora presenta una nueva campaña que recupera historias, consejos y códigos de distintas generaciones para ponerlos en diálogo con las nuevas formas de vincularnos.

Hoy podemos preguntarle a la inteligencia artificial casi cualquier cosa. Qué escribirle a alguien que nos gusta, cuándo responder un mensaje, cómo interpretar un visto o incluso qué hacer frente a un conflicto de pareja. Pero antes de que existieran las pantallas, las redes sociales y la IA, también había dudas sobre el amor. Y había alguien a quien preguntarle: una persona que ya había vivido algo parecido.

Desde esta idea, Alma Mora presenta una nueva campaña bajo el concepto “Hablemos con los que realmente amaron: una conversación entre generaciones”, que propone recuperar las historias y experiencias de quienes aprendieron a vincularse en un mundo con otros códigos: cuando para saber si alguien estaba interesado había que animarse a acercarse, llamar por teléfono, escribir una carta o invitar a salir.

Rosario Garré, Brand Manager Global de Finca Las Moras, comenta: “En tiempos en que todo evoluciona a una velocidad abrumadora, hay algo mágico que sigue sucediendo cuando dos personas se sientan frente a frente y comparten un vino. Ese fue siempre el puente que quisimos construir con Alma Mora.”

Alma Mora presenta una nueva campaña que recupera historias, consejos y códigos de distintas generaciones para ponerlos en diálogo con las nuevas formas de vincularnos. Alma Mora

¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarle siempre a la IA qué hacer con el amor, volviéramos a preguntarle a quienes ya lo vivieron? Una pregunta que cobra especial relevancia en un contexto donde la inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar cada vez más presente en nuestra vida personal. En Argentina, el 45% de los adultos ya utiliza IA con fines personales, mientras que 6 de cada 10 argentinos afirma utilizarla en su vida personal. Y los vínculos no quedan afuera de esta tendencia: el 30% de las parejas argentinas recurre a esta nueva tecnología para resolver conflictos de pareja, según los datos relevados para la campaña.

Así, dudas que antes se conversaban con amigos, familiares o personas de confianza hoy también pueden terminar frente a una pantalla. De hecho, entre quienes utilizan la IA para cuestiones relacionadas con el amor, aparecen consultas vinculadas a qué escribir, cómo responder, cómo interpretar un mensaje o cómo resolver una situación de pareja.

Frente a este escenario, Alma Mora propone hacer el camino inverso: salir de la pantalla y volver a las personas. A través de conversaciones con protagonistas de distintas generaciones, la campaña recupera historias de primeras citas, formas de demostrar interés, rituales alrededor del amor, consejos y aprendizajes que nacieron mucho antes de los likes, los matches, los emojis y los vistos.

Porque para algunas preguntas podemos buscar respuestas en una pantalla. Pero para el amor, quizás sea mejor preguntarle a alguien que ya se animó a vivirlo.