Se despide una emblemática fábrica de autopartes y estos trabajadores se quedarán sin empleo. Foto: Municipio de La Matanza

Después de 30 años de trayectoria en Argentina, una emblemática empresa de autopartes cierra una planta en Argentina. A partir de esta decisión, 50 trabajadores perderán sus empleos y habrá consecuencias en el mercado automotor.

Se trata de la compañía Dana, con una planta ubicada en la localidad de Naschel, al noreste de San Luis. El anuncio, realizado a través de mensajes digitales y una carta firmada por el gerente de Recursos Humanos, ha sacudido a la comunidad industrial de la región.

Se despide una emblemática fábrica de autopartes y estos trabajadores se quedarán sin empleo. Foto: Google Maps

La empresa que cerró una planta en Argentina: las consecuencias

La sucursal de la fábrica de Dana, de origen estadounidense y especializada en la producción de piezas para transmisiones automotrices, abastecía principalmente al mercado de reposición (aftermarket) y, en sus inicios, suministraba componentes a terminales automotrices.

Con una operación establecida desde hace tres décadas en la zona, el cierre llegó sin previo aviso formal. Según Víctor Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Mercedes, la semana anterior a la notificación se había mantenido una reunión donde se destacaba la estabilidad productiva. “Es una decisión lamentable y unilateral”, expresó, subrayando la sorpresa de los empleados.

El impacto no se limita a los despidos directos. Naschel, un polo industrial clave en San Luis, enfrenta ahora una cadena de consecuencias: la interrupción de servicios logísticos, mantenimiento y suministros que sostenían al menos 40 empleos adicionales.

La respuesta de la empresa a los despidos

A pesar de la brusquedad del anuncio, la empresa se comprometió a cumplir con las indemnizaciones legales completas para los trabajadores afectados. Además, Dana y el Gobierno de San Luis han iniciado un plan conjunto de reconversión laboral.

Ivana Balmaceda, responsable del área de Relaciones Laborales, y Juan Ríos, titular de Industria, visitaron la planta el martes posterior al cierre para ofrecer apoyo directo.

“El gobierno acompañará a cada trabajador en la búsqueda de nuevas oportunidades”, afirmaron las autoridades provinciales, enfocándose en capacitaciones y vinculación con otras industrias locales.

¿Esta empresa se va del país?

Por el momento, la compañía solo anunció el cierre de la sucursal que poseían en San Luis. Allí, se realizaban componentes de suspensión y dirección, siendo uno de los principales actores en este sector.

No obstante, no significa que la empresa se vaya del país. Y es que aún conservan las operaciones en Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, la cual se fundó en 1961 y es la única fabricante de ejes diferenciales y sus respectivos componentes en la Argentina, según su página web.