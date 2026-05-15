La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben realizar de forma anual para confirmar que su auto está en condiciones de circular. Allí se controla el estado general de los automotores y, por decisión del gobierno porteño, un grupo quedará exento de hacer la gestión en junio de 2026. Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que no haya riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió redefinir qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados, con el objetivo de reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje. Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla si cumplen estos requisitos. Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV: Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular. Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular, es indispensable presentar una serie de documentos: Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago, cuyo comprobante se descarga automáticamente. En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y, una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.