El Gobierno decidió modificar la Ley Nacional de Tránsito 24.449 mediante el Decreto 196/2025 que cambió de forma significativa las condiciones y requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina. A partir de esta actualización, los conductores deberán cumplir nuevas exigencias relacionadas con la edad, los controles médicos y la validez del registro, afectando especialmente a quienes tienen 65 años o más. Además, el Gobierno incorporó la licencia digital como documento principal para circular, junto con un examen psicofísico obligatorio para todos los conductores. El cambio más relevante de la nueva normativa establece que todas las personas mayores de 65 años deberán aprobar un examen psicofísico obligatorio para poder renovar la licencia. Sin este certificado, la renovación será rechazada, lo que dejará a ese conductor sin registro válido para circular. Dependiendo del municipio, además del psicofísico, se podrá exigir: Con el Decreto 196/2025, la duración del carnet se establece de la siguiente forma: El objetivo es fortalecer los controles en las edades con mayor riesgo de accidentes viales. El psicofísico es ahora un requisito clave para renovar el carnet, sin importar la edad o la categoría del vehículo. Incluye evaluaciones: visuales,auditivas,cognitivas,motrices,clínicas generales. La credencial digital se convierte en la versión principal del documento. Para activarla, se debe: Acceder a la app Mi Argentina.Confirmar identidad con CUIL y datos personales.Obtener la licencia digital junto al DNI electrónico. La aplicación genera un token diario que valida la autenticidad del carnet. La versión física se mantiene como opcional. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 también establece que los conductores deberán presentar un certificado de antecedentes penales al momento de renovar la licencia. Esta medida busca aumentar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes en las rutas.