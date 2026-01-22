Transcurre el primer mes de 2026 y miles de usuarios ya recibieron sus facturas correspondientes al pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que durante este año se actualizará mes a mes por inflación.

Con la posibilidad de acceder a importantes descuentos, algunos deciden efectuar el pago anual y así también evitar actualizaciones sobre el valor del impuesto.

Pero existe otro grupo de personas que pueden quedar exentas de este impuesto, si cumplen con determinadas condiciones.

Todas estas personas no deberán pagar el ABL en 2026

La normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) señala que los jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden evitar el pago del ABL, siempre que cumplan con estos requisitos:

Ser propietarios, copropietarios, usufructuarios o contar con derecho de uso sobre un único inmueble destinado a vivienda familiar.

Habitar esa propiedad como domicilio permanente.

No tener otros inmuebles —urbanos o rurales— en ninguna jurisdicción del país.

Percibir ingresos previsionales que no superen el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas (en diciembre de 2025, el tope es de $1.363.518,36).

Que la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble no supere los $40.000.000.

Por otro lado, también se puede dar el beneficio en estos otros casos:

Jubilados y pensionados que alquilan la vivienda : el contrato debe establecer que el inquilino es responsable del pago del ABL.

Personas que residan en el inmueble bajo la figura legal de usufructo: siempre que cumplan con el resto de los requisitos.

Fin del pago de ABL: estás personas están exentas y este es el paso a paso

Cómo hacer el trámite para no pagar el ABL en 2026