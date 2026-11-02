Se aproximan fuertes tormentas y actividad eléctrica en Buenos Aires: habrá lluvias e intensas ráfagas de viento por 24 horas.

El clima en Buenos Aires comenzó la semana con un cielo despejado y una temperatura que alcanzará los 26°. Tras las lluvias registradas durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables durante el día.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para distintos sectores de la Provincia para el martes 3 de noviembre, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Dónde golpearán las lluvias durante el martes 3

Las áreas alcanzadas por la alerta pueden registrar lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad. Los fenómenos podrían presentarse con abundante precipitación en períodos cortos y una evolución rápida de las condiciones meteorológicas.

Se aproximan fuertes tormentas y actividad eléctrica en Buenos Aires: habrá lluvias e intensas ráfagas de viento por 24 horas. SMN

La jornada comenzará con un cielo nublado y, conforme pasen las horas, comenzarán las precipitaciones con posibilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante este escenario, el organismo meteorológico recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones de alerta, evitar actividades al aire libre durante la tormenta y retirar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Se aproximan fuertes tormentas y actividad eléctrica en Buenos Aires: habrá lluvias e intensas ráfagas de viento por 24 horas. Imagen Ilustrativa hecha con ChatGPT - El Cronista Audiencias

Las principales zonas afectadas serán:

Zona norte: Suipacha, Navarro, Mercedes, San Andrés de Giles y Chivilcoy.

Zona centro: Azul, Olavarría, General Alvear, Tapalqué y General La Madrid.

Zona centro-sur: Laprida, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves, Tres Arroyos y San Cayetano.

Zona sur: Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Médanos, Coronel Pringles y Monte Hermoso.

Cómo estará el clima en CABA durante la semana

El martes 3 será una de las jornadas más inestables en la Ciudad de Buenos Aires. Se esperan temperaturas de entre 16° y 22° con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y chaparrones, especialmente durante la tarde y noche.

El panorama mejorará a partir del miércoles 4. La temperatura entre 14° y 24° con cielo nublado y períodos de mayor presencia de sol. El jueves 5 continuará la mejora con una jornada más estable, cielo despejado y una máxima cercana a los 25°.

El viernes 6 regresará la inestabilidad con posibles lluvias y una temperatura que tendrá 16° de mínima y 25° de máxima. Para el fin de semana se esperan condiciones similares, con poca nubosidad y máximas de 23°.