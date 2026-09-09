El miércoles 9 de septiembre llega con un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas en distintas regiones de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas amarillas por fuertes vientos, lluvias, nevadas y viento Zonda, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades muy elevadas en algunos sectores.

El fenómeno tendrá mayor impacto en zonas cordilleranas y del sur del país, aunque también se esperan condiciones adversas en varias provincias del norte y oeste.

Alerta amarilla por fuertes vientos: las provincias afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

En las zonas cordilleranas, se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Estas condiciones pueden generar dificultades para circular, reducción de la visibilidad y desprendimiento de objetos, especialmente en sectores expuestos.

Alerta meteorológica en Argentina: el SMN anticipó fuertes vientos, lluvias, nevadas y viento Zonda para este miércoles 9 de septiembre en varias provincias.

Viento Zonda y nevadas: dónde se esperan los fenómenos más intensos

También rige una alerta amarilla por viento Zonda para áreas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h. El fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, un aumento de las temperaturas y condiciones extremadamente secas.

Al mismo tiempo, Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por nevadas persistentes. En sectores cordilleranos se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían superarse puntualmente.

En las zonas de meseta se esperan entre 5 y 10 centímetros de nieve, mientras que en Tierra del Fuego podrían acumularse entre 5 y 15 centímetros, acompañados por fuertes vientos del sur.

Lluvias intensas en Chubut y qué pasará en Buenos Aires

Chubut también se encuentra bajo alerta amarilla debido a lluvias de variada intensidad, con valores acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada. En las zonas más elevadas tampoco se descarta la caída de nieve.

En tanto, el panorama será diferente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este miércoles comenzará con cielo parcialmente nublado, mientras que durante el día se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con nubosidad variable.

La temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima llegará a 19°C.