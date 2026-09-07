Se aproxima el diluvio del año este martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

Una ola polar afectará a diferentes provincias de Argentina este martes 8 y miércoles 9 de septiembre. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por un fuerte temporal que golpeará tanto al Sur como al Norte del país.

Según el pronóstico, se espera una significativa baja de la temperatura, acompañada por fuertes lluvias, nevadas y ráfagas de viento que superarán los 70 km/h.

Se aproxima un temporal de 48 horas: cómo estará el clima en Argentina

De acuerdo a los datos elaborados por el SMN, se esperan fuertes lluvias y nevadas para la noche del martes 8 de septiembre en la provincia de Santa Cruz. En zonas como Río Gallegos y El Calafate, se espera una baja de temperatura de -2° y una máxima que no superará los 6°.

Asimismo, la nieve continuará durante toda la jornada del miércoles 9 de septiembre y jueves 10, con ráfagas de viento que superarán los 70 km/h en diferentes puntos de la provincia.

Fuerte temporal en Argentina.

Alerta amarilla en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja para el miércoles 8 de septiembre

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento que golpearán el norte del país. Las provincias que se verán afectadas son Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja.

El informe advirtió que el “ área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos”.

Si bien no se esperan tormentas para los próximos días, podría registrarse una fuerte baja de temperatura, especialmente, en las zonas de la cordillera.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El pronóstico del clima anticipó que el cielo permanecerá despejado en la Ciudad de Buenos Aires, este martes 8 de septiembre, con una mínima de 7° y una máxima de 16°.

Tampoco se prevén lluvias para el miércoles 9 y jueves 10, aunque el tiempo estará parcialmente nublado y la máxima ascenderá a 20°.