El tiempo en España durante este sábado, 18 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 18 de julio

El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y algunas nubes altas. En Galicia y el área cantábrica, habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles, mientras que el interior noroeste y el tercio oriental peninsular podrían experimentar chubascos y tormentas.

Las temperaturas máximas subirán en la Península, superando los 35 grados en Baleares y amplias zonas peninsulares, con posibles variaciones en el área mediterránea y el alto Ebro. El viento variará, soplando el alisio en Canarias y viento moderado en otras regiones, arreciando por la tarde.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

Poco nuboso o despejado en Madrid, con temperaturas alcanzando hasta 37 grados y mínimas de 17, viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía con posibles tormentas fuertes por la tarde en el nordeste. Temperaturas entre 18 y 41 grados y vientos flojos variables, aumentando a moderados por la tarde. También se espera polvo en suspensión en el sureste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará mayormente soleado, con algunas nubes bajas por la mañana en el tercio sur y nubes altas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 38 grados, con un ligero descenso en el sur de Tarragona y el Pirineo oriental. Habrá viento flojo variable, predominando del este y sureste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en la tarde, donde podría haber chubascos con tormenta en el sector oriental. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 38 grados, con máximas elevadas salvo en las zonas altas. Habrá un viento flojo que cambiará de dirección hacia el sur y sureste, intensificándose ocasionalmente por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos, brumas dispersas en el interior y probables precipitaciones débiles, especialmente en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 25 grados, con ligeros aumentos y los vientos serán flojos, predominando del nordeste.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales y polvo en suspensión. Temperaturas sin grandes cambios, con ligero ascenso diurno en Mallorca y noches tropicales; viento flojo del este y brisas costeras.

Poco nuboso a despejado con intervalos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y en zonas bajas del norte de otras islas. Calima ligera en niveles altos. Las temperaturas estarán entre 18 °C y 29 °C, alcanzando o superando los 30 °C en amplias zonas de Gran Canaria y la mitad sur de Fuerteventura. Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. Predominio de brisas en el suroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral, cielo poco nuboso en general y posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde, con temperaturas entre 22 y 37 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas en el nordeste y extremo norte durante la noche y la mañana, mientras que en la tarde habrá nubosidad de evolución, pudiendo haber chubascos dispersos en el noroeste. En el resto de la región, se espera poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 36 grados de máxima, con un ligero ascenso en las máximas y vientos del nordeste o variables, siendo del oeste en la zona suroccidental durante el día, con rachas flojas y moderadas.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en el sureste de Albacete, donde podrían ser localmente fuertes y con granizo. Se espera probabilidad de calima en la mitad suroriental. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente, mientras que las máximas oscilarán entre 10 y 39 grados. El viento será flojo variable, con tendencia a componente oeste y rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con polvo en suspensión, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 27 y 36 grados, con máximas en descenso.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y polvo en suspensión; vientos flojos variables con intervalos de poniente; temperaturas sin cambios, máxima 36 °C y mínima 27 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

En la mitad sur, cielos poco nubosos con nubes altas; en el resto, nubosidad predominante y posibles brumas, con temperaturas entre 16 y 30 grados. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con cielos nubosos en el norte, brumas matinales y alguna precipitación débil, mientras que el resto tendrá intervalos de nubes altas; las temperaturas oscilarán entre 13 y 31 grados.

En La Rioja, cielo poco nuboso con nubes altas, nubes bajas de noche y mañana, posible evolución por la tarde, temperaturas sin cambios y viento flojo a moderado del norte y noroeste.