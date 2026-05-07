El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos advirtió sobre un nuevo episodio de lluvias intensas y tormentas eléctricas que podría extenderse durante 36 horas consecutivas en distintas regiones del país. El fenómeno estará acompañado por precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento. Los informes publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) detallan que las condiciones más severas se desarrollarán sobre áreas del sur y sureste estadounidense, donde existe riesgo de inundaciones repentinas debido a la persistencia de las tormentas. El pronóstico indica que el sistema avanzará lentamente, favoreciendo acumulados importantes de lluvia en cortos períodos de tiempo. El WPC explicó que la combinación de humedad extrema y tormentas repetidas puede generar anegamientos urbanos y crecidas rápidas en rutas y zonas bajas. Además, el organismo señaló que algunas áreas podrían registrar entre 25 y 50 milímetros adicionales de lluvia en pocas horas, mientras continúan desarrollándose tormentas eléctricas sobre los mismos sectores afectados. Los organismos meteorológicos estadounidenses suelen trabajar con velocidades promedio del viento y ráfagas máximas aisladas durante tormentas severas, por lo que las probabilidades de este pronóstico supone ráfagas de 65 km/h. El WPC mantiene áreas bajo riesgo marginal de lluvias excesivas desde sectores del Golfo de México hasta partes del sureste de Estados Unidos. Las autoridades alertaron que la saturación del suelo podría empeorar el impacto de nuevas precipitaciones. Ante este escenario, la NOAA recomendó seguir los avisos locales y evitar circular por caminos inundados durante el desarrollo de las tormentas más intensas.