El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el tiempo comenzará a cambiar en gran parte de la Argentina durante la segunda mitad de la semana.

Los pronóstico anticipan un fuerte aumento de las temperaturas, seguido por un período de lluvias y tormentas que podría extenderse durante unas 48 horas.

El ingreso de aire cálido y húmedo será el primer indicio del cambio. Sin embargo, el escenario volverá a modificarse antes del fin de semana con la llegada de un frente frío que podría generar tormentas de variada intensidad.

Antes del fin de semana llegará un frente frío que podría generar tormentas de variada intensidad. (Foto: Archivo)

Aumento de temperaturas: qué anticipan los modelos para los próximos días

El viento norte favorecerá un marcado ascenso térmico en buena parte del país. Según el modelo ECMWF, para el jueves se prevé una escalada de el jueves:

Centro del país: entre 22 °C y 28 °C.

Norte argentino: entre 30 °C y 35 °C.

Anomalías térmicas: hasta 12 °C por encima del promedio para julio.

Lluvias y tormentas: cuáles son las provincias con mayor riesgo

El cambio de tiempo llegará con el avance de un frente frío desde la Patagonia. La combinación de aire cálido, humedad y el ingreso de aire frío favorecerá la formación de tormentas.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias son:

Litoral.

Norte de la provincia de Buenos Aires.

Sectores de la región Pampeana.

Áreas del NOA.

En las regiones más afectadas podrían acumularse entre 30 y 60 milímetros, con registros superiores de manera puntual.

Qué pasará en la Cordillera mientras cambia el tiempo en el resto del país

Mientras el centro y norte tendrán un ambiente más templado, la Cordillera seguirá con importantes nevadas.

Los mayores acumulados se esperan en Cuyo y el norte de la Patagonia, donde podrían superarse los 100 milímetros de precipitación equivalente en agua.

Los especialistas recomiendan seguir los pronósticos y los alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, ya que la intensidad de las tormentas podría variar con el avance del frente frío.