El precio de la nafta lleva a muchos conductores a buscar alternativas para reducir el consumo diario del auto.

Sin embargo, antes de realizar modificaciones costosas, existe una pieza del motor que puede ser importante para el correcto funcionamiento del vehículo y para reducir el gasto de combustible.

Se trata del sensor MAF, también conocido como sensor de masa o flujo de aire. El reconocido mecánico estadounidense Scotty Kilmer recomienda revisarlo y limpiarlo cuando un auto comienza a gastar más combustible de lo habitual.

El sensor que puede hacer gastar más nafta

El MAF se encuentra en el sistema de admisión de aire del vehículo y cumple una función fundamental para regular la mezcla de aire y combustible.

Cuando acumula suciedad, puede enviar información incorrecta a la computadora del auto. Esto puede provocar un funcionamiento menos eficiente y, en determinados casos, un mayor consumo de combustible.

Por eso, Kilmer aconseja comprobar el estado del sensor antes de asumir que existe una falla grave o comenzar a reemplazar piezas.

Cómo limpiar el sensor MAF del auto

El truco para gastar menos nafta. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

La limpieza debe realizarse con mucho cuidado, ya que se trata de un componente delicado.

El procedimiento recomendado consiste en:

Apagar completamente el vehículo.

Desconectar y retirar cuidadosamente el sensor.

Utilizar un limpiador específico para sensores MAF o componentes electrónicos .

Rociar el producto sin frotar los componentes internos.

Dejar que seque completamente al aire.

Volver a instalarlo y conectarlo.

Una de las principales recomendaciones es no tocar ni frotar el filamento o los componentes internos, porque pueden dañarse. Tampoco conviene utilizar productos agresivos que dejen residuos.

Qué otros problemas pueden aumentar el consumo

Limpiar el sensor no garantiza por sí solo que el auto vaya a gastar menos.

Un consumo elevado también puede estar relacionado con neumáticos con poca presión, filtro de aire sucio, bujías deterioradas, inyectores, sensores defectuosos o malos hábitos de conducción .

Por eso, si después de revisar el MAF el vehículo continúa consumiendo demasiado, lo recomendable es realizar un diagnóstico mecánico completo antes de cambiar componentes por cuenta propia.

A su vez, factores simples como controlar la presión de los neumáticos y mantener una conducción pareja pueden contribuir a reducir el consumo de combustible.