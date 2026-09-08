Juan José Vicente, mecánico: “Para pasar topes y que no se descomponga el coche, hay que reducir y acelerar de forma progresiva”

Cruzar los reductores de velocidad en la vía pública puede convertirse en un dolor de cabeza constante para cualquier conductor. El desgaste prematuro de los amortiguadores y los daños severos en el chasis son consecuencias comunes cuando no se abordan adecuadamente.

Ante este problema cotidiano, el especialista Juan José Vicente, mecánico al frente de Talleres Ebenezer, compartió un método efectivo para proteger el vehículo sin perder dinamismo. De esta manera, este truco definitivo de manejo preventivo evitará costosas reparaciones en el taller y mantendrá la suspensión del auto en óptimas condiciones por mucho más tiempo.

El secreto del mecánico para pasar los topes sin dañar el auto

El secreto no reside en detener el vehículo por completo, sino en la anticipación y la fluidez del movimiento. De acuerdo con el especialista Juan José, en un video difundido en sus redes sociales en @juanjoseebenezer, la clave técnica consiste en moderar la velocidad mucho antes de llegar al reductor.

Juan José Vicente, mecánico: “Para pasar topes y que no se descomponga el coche, hay que reducir y acelerar de forma progresiva” TikTok - @juanjoseebenezer

Las pautas exactas dictadas por el experto para aplicar esta técnica son:

Anticipación a la distancia: “Si estás viendo el tope a cincuenta metros, ve desacelerando poco a poco, para que el coche no tenga una inclinación fuerte ni desgaste en balatas ni nada”, aconseja Juan José Vicente.

Manejo progresivo: “El único consejo para pasarlos y que no se te parta el coche es reducir y acelerar de forma progresiva”, afirma el especialista.

Transición suave: “Enfréntalos de forma muy suave; después vuelve a acelerar y sigue con la circulación. Si lo haces así, por muchos topes que te encuentres en el camino, no vas a arruinar el coche”, concluye.

¿Por qué se rompe la suspensión si frenas justo encima del reductor?

El problema principal de frenar sobre el obstáculo se debe a la física de la transferencia de peso. Según explicó el mecánico, “principalmente lo único que afecta es la subida y bajada de la suspensión”.

Al pisar el freno bruscamente justo antes del impacto, todo el peso del vehículo se desplaza hacia el eje delantero, comprimiendo los resortes. Si el neumático impacta la elevación mientras la suspensión ya está totalmente comprimida, se produce lo siguiente:

Pérdida del recorrido útil : los amortiguadores no pueden absorber la irregularidad del terreno.

Sobrecarga hidráulica : el impacto genera picos de presión que pueden reventar los retenes y sellos del sistema hidráulico de suspensión.

Daño estructural: la energía de la colisión se transmite de forma directa a las cazoletas, rótulas, bujes y componentes de la dirección.

¿Qué partes del coche corren más riesgo de descomponerse?

Cuando la maniobra de desaceleración no es progresiva, la carrocería se inclina hacia abajo. En ese sentido, el experto indicó que “la compresión y el estiramiento se producen justo en el momento de pasarlo, pero también ocurren en el manejo normal, con acelerones, frenadas bruscas o al subir topes”.

Los componentes que sufren mayores averías son:

El cárter del motor y el sistema de escape: al bajar la trompa del auto por el frenado súbito, la altura libre al suelo disminuye drásticamente, haciendo que las partes bajas rocen o golpeen el asfalto.

Los frenos y balatas: las frenadas de pánico incrementan innecesariamente el desgaste térmico y mecánico de las pastillas.

Partes plásticas y deflectores: aunque los reductores homologados están diseñados para no dañar vehículos en buen estado, una entrada violenta puede romper la fascia o el parachoques.

¿Cómo debes realizar la maniobra paso a paso en tu conducción diaria?

Para aplicar este método de mantenimiento preventivo y alargar la vida útil de tu automóvil, sigue estos cuatro pasos basados en los consejos de Juan José Vicente: