Los conductores de todo el país que cuentan con una Licencia Nacional de Conducir tienen un sistema de puntos asociado al registro.

Se trata del Scoring Nacional, que comienza con un crédito de 20 puntos y descuenta unidades cada vez que se cometen determinadas infracciones de tránsito.

Entre las conductas que afectan el puntaje se encuentra conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación manual continua, como el celular.

Esta infracción implica el descuento de 5 puntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mecanismo establece diferentes descuentos según la gravedad de la falta y puede llevar a la inhabilitación para conducir cuando el conductor agota su crédito.

Usar el celular al manejar: cuántos puntos se pierden

Una de las infracciones contempladas por el sistema está vinculada con el uso de auriculares, sistemas de comunicación manual continua o determinadas pantallas y dispositivos dentro del habitáculo del conductor.

Según el régimen, esta conducta implica el descuento de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Con el puntaje inicial de 20 unidades, una infracción de este tipo deja al conductor con solo 15 puntos.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué pasa si un conductor llega a 0 puntos

El sistema contempla una consecuencia específica cuando el conductor pierde la totalidad de los puntos disponibles.

La finalidad del Scoring es que las infracciones no tengan solamente una consecuencia económica, sino que también puedan afectar la habilitación para conducir. El régimen nacional prevé la inhabilitación cuando se alcanza el puntaje establecido para esa sanción.

Por eso, una persona que parte de 20 puntos y acumula distintas infracciones puede acercarse progresivamente al límite que implica la pérdida de la habilitación.

Usar el celular y acumular otras infracciones: cómo puede afectar la licencia

Como se mencionó, uso del celular mientras se conduce puede generar un descuento de 5 puntos en el Sistema Nacional de Scoring. Sin embargo, el conductor no pierde automáticamente la licencia por cometer solamente esta infracción.

El riesgo aparece cuando acumula esta falta con otras infracciones que también descuentan puntos. Como cada conductor parte de un crédito de 20 puntos, las distintas sanciones van reduciendo progresivamente ese saldo.

Por ejemplo, si un conductor pierde 5 puntos por una infracción vinculada con el uso del celular y luego comete otras faltas que implican descuentos adicionales, su saldo puede reducirse hasta llegar a cero puntos.

Cuando se agota el puntaje, el sistema contempla la inhabilitación para conducir y el conductor debe cumplir las condiciones establecidas para recuperar posteriormente su habilitación.