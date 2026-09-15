Rodrigo Miranda es argentino, vive en Zaragoza y combina dos trabajos para sostener su vida en España. Su rutina laboral y una particular reflexión sobre los impuestos despertaron la atención en redes sociales.

El joven trabaja durante el día como transportista y comercial y, por la noche, suma un segundo empleo como camarero en un bar del centro de Zaragoza. Su jornada puede extenderse hasta la madrugada, aunque asegura que el esfuerzo “merece la pena”.

El argentino que dijo que paga los impuestos “feliz”

Una de las declaraciones que más llamó la atención de Rodrigo fue su postura frente a los impuestos que debe pagar en España.

“Pago los impuestos feliz porque aquí las cosas funcionan”, expresó al explicar su experiencia en el país europeo.

El argentino destacó especialmente el funcionamiento de los servicios y describió a España como un lugar ordenado, limpio y funcional. Su comentario generó un debate sobre la relación entre los impuestos y los servicios que reciben los ciudadanos.

Rodrigo Miranda tiene dos trabajos en España

Barcelona, España. Unsplash.

La rutina de Miranda comienza temprano. Cerca de las 7 de la mañana sale de su casa para comenzar su primera jornada laboral.

Durante el día se desempeña en tareas vinculadas al transporte y las ventas. Parte de su trabajo consiste en visitar clientes, explicar los servicios y conseguir nuevas contrataciones.

Pero cuando termina su primer turno, su jornada todavía no terminó.

A las 22 comienza su segundo trabajo

Por la noche, Rodrigo se desempeña como camarero en un bar ubicado en el centro de Zaragoza.

Su segundo turno comienza alrededor de las 22 y puede extenderse hasta la madrugada. Allí también aprovecha para aprender sobre la preparación de cócteles.

“Cuando crees que el día está terminado, arranca el segundo round”, contó al mostrar cómo es su rutina.

Emigrar a España: el desafío de empezar de cero

La experiencia de Rodrigo refleja uno de los principales desafíos de quienes deciden emigrar desde Argentina: adaptarse a un nuevo país y encontrar oportunidades laborales.

En su caso, la estrategia fue combinar dos empleos para construir su vida en Zaragoza. Aunque reconoce que se trata de una rutina exigente, sostiene que el esfuerzo tiene su recompensa.

Su historia también muestra que emigrar no significa necesariamente encontrar un camino sencillo: detrás de las oportunidades existen largas jornadas laborales, adaptación y sacrificio.