El Gobierno elimina el asfalto de sus calles y lo sustituye por un pavimento que filtra la lluvia y frena el calor extremo en tiempo record

Marruecos apuesta por un nuevo tipo de pavimento para hacer frente a las altas temperaturas en sus ciudades. En zonas de Marrakech y Agadir, el asfalto tradicional comenzó a ser sustituido de forma progresiva por superficies permeables y porosas que permiten que el agua de lluvia penetre en el suelo.

La medida busca reducir el efecto de las llamadas islas de calor urbanas y aprovechar la humedad acumulada en el terreno para favorecer un descenso de las temperaturas. El sistema también permite mejorar la gestión del agua durante las precipitaciones y reducir la acumulación de líquido en la superficie de las calles.

¿Cómo funciona el pavimento que Marruecos utiliza para combatir el calor?

A diferencia del asfalto convencional, que impide que el agua llegue directamente al terreno y la conduce hacia los sistemas de drenaje, los pavimentos permeables cuentan con una estructura que facilita la infiltración. De esta forma, parte del agua queda almacenada en las capas inferiores del suelo y puede liberarse de manera gradual.

¿Cómo funciona el pavimento que Marruecos utiliza para combatir el calor?

La presencia de humedad también favorece la evaporación y contribuye a reducir la temperatura de las superficies urbanas. El objetivo es disminuir el calor que acumulan durante el día las calles asfaltadas y generar un entorno más fresco en las zonas con mayor concentración de edificios y circulación.

Este tipo de solución puede resultar especialmente útil en ciudades que soportan temperaturas elevadas durante buena parte del año . Además de mejorar el drenaje, el pavimento permeable puede contribuir a reducir algunos de los efectos asociados al calor extremo en los espacios urbanos.

¿Qué beneficios puede aportar este cambio en las calles?

Uno de los principales beneficios es la gestión del agua de lluvia. Al permitir que el líquido se filtre hacia el terreno, estas superficies pueden reducir la escorrentía y disminuir el riesgo de acumulaciones de agua durante episodios de precipitaciones intensas.

El sistema también puede contribuir a moderar las temperaturas de las calles. La humedad retenida bajo la superficie participa en un proceso de evaporación que ayuda a disipar parte del calor, mientras que el reemplazo del asfalto negro reduce la acumulación de radiación en determinados espacios.

Marruecos también estudia el aprovechamiento de aguas residuales tratadas para mantener la humedad del suelo en determinadas zonas. La combinación entre gestión del agua y adaptación al calor convierte al pavimento permeable en una de las alternativas que distintas ciudades pueden considerar frente al aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo.