Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Los tuppers de plástico suelen acumular con el tiempo olores persistentes, restos de grasa y manchas provocadas por diferentes comidas.

Aunque se laven después de cada uso, algunos aromas pueden permanecer impregnados y volver a aparecer cuando el recipiente se cierra.

Ante esto, muchas personas recomiendan rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco en el interior del tupper vacío antes de guardar nuevamente la comida.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el tupper antes de guardar la comida?

El principal objetivo de este truco es mejorar la limpieza del recipiente y reducir los malos olores antes de volver a utilizarlo.

Los tuppers pueden quedar impregnados con el aroma de determinados alimentos, especialmente aquellos que contienen:

Salsas y condimentos fuertes.

Cebolla o ajo.

Comidas con grasa.

Preparaciones con tomate.

Pescado.

Carnes cocidas.

El vinagre contiene ácido acético, un componente que puede ayudar a aflojar residuos superficiales y neutralizar determinados olores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este truco no reemplaza el lavado habitual con agua y detergente.

El tupper debe encontrarse limpio antes de utilizarlo para guardar alimentos.

El truco con vinagre que ayuda a eliminar los olores impregnados

Para aplicar este método correctamente, se recomienda hacerlo cuando el recipiente esté vacío y previamente lavado.

El procedimiento es sencillo:

Lavar el tupper con agua y detergente. Retirar cualquier resto de comida. Rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco en el interior. Dejar actuar durante unos minutos. Pasar un paño limpio o enjuagar el recipiente. Secarlo completamente. Recién después, guardar nuevamente la comida.

Este último paso es fundamental. La comida no debe colocarse en un recipiente con exceso de líquido o restos de productos de limpieza.

Por qué los tuppers pueden conservar malos olores durante tanto tiempo

Los recipientes plásticos pueden retener olores debido a la combinación de alimentos, grasa, humedad y falta de ventilación.

El problema suele ser mayor cuando el tupper se guarda cerrado inmediatamente después de lavarlo o cuando conserva pequeñas cantidades de humedad en su interior.

Por eso, además de aplicar el truco del vinagre, es importante dejar que el recipiente se seque por completo antes de cerrarlo.

La limpieza y el secado correcto ayudan a evitar que el olor vuelva a concentrarse dentro del recipiente.

El error que hay que evitar antes de guardar la comida

El principal error es utilizar el vinagre y colocar inmediatamente los alimentos en el recipiente sin retirar el exceso de líquido.

Si se aplica como truco de limpieza, lo recomendable es enjuagar o secar correctamente el tupper antes de volver a usarlo.

También se debe evitar utilizar el vinagre como sustituto del detergente cuando existen restos visibles de grasa o comida.

El procedimiento correcto es: