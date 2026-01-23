La cocina es uno de los lugares que más suciedad concentra por el contacto con la comida. La grasa suele pegarse a las pareces del electrodoméstico y puede convertirse en un foco de bacterias. Por suerte, existe un truco que no requiere ni de bicarbonato ni de vinagre para sacar toda la suciedad.
Cómo limpiar el horno sin productos químicos
Muchas personas evitan el uso de productos químicos para limpiar el horno, ya que estos pueden quedar pegados a las paredes y desprender olores durante su uso. En estos casos, el limón se convierte en uno de los mejores aliados para la limpieza del hogar gracias a su jugo ácido.
Esto se debe a que ácido cítrico descompone la grasa, los residuos y la comida quemada. En la misma línea, tiene la capacidad de neutralizar los olores fuertes de la comida.
Cómo usar el limón para limpiar el horno
Para poder utilizar el limón como limpiador se necesitan los siguientes materiales:
- 2 limones
- Agua
- Un recipiente apto para horno
- Esponja o paño de limpieza
Luego, seguir los siguientes pasos:
- Preparar la mezcla: cortar los limones por la mitad y exprimir el jugo en el recipiente. Agrega runa taza de agua al recipiente con el jugo de limón.
- Prender en el horno: precalentar el horno a 200 °C. Colocar el recipiente con la mezcla de limón y agua en el horno.
- Dejar actuar: dejar que la mezcla se caliente en el horno durante unos 30-40 minutos. El vapor generado ayudará a aflojar la suciedad.
- Limpiar las superficies: apagar el horno y deja que se enfríe un poco. Retirar el recipiente con cuidado (usa guantes si está caliente). Con una esponja o un paño, limpiar las superficies del horno, prestando especial atención a las áreas con grasa y manchas.
- Enjuagar y secar: humedecer un paño limpio con agua y pasarlo por las superficies para eliminar cualquier residuo de suciedad y limón. Secar con un paño seco o deja la puerta del horno abierta para que se airee.
- Limpiar las rejillas (opcional): en caso necesario, sumergir las rejillas en agua caliente con limón durante unos minutos y luego limpiarlas con una esponja.