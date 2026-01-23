La cocina es uno de los lugares que más suciedad concentra por el contacto con la comida. La grasa suele pegarse a las pareces del electrodoméstico y puede convertirse en un foco de bacterias. Por suerte, existe un truco que no requiere ni de bicarbonato ni de vinagre para sacar toda la suciedad.

Cómo limpiar el horno sin productos químicos

Muchas personas evitan el uso de productos químicos para limpiar el horno, ya que estos pueden quedar pegados a las paredes y desprender olores durante su uso. En estos casos, el limón se convierte en uno de los mejores aliados para la limpieza del hogar gracias a su jugo ácido.

Esto se debe a que ácido cítrico descompone la grasa, los residuos y la comida quemada. En la misma línea, tiene la capacidad de neutralizar los olores fuertes de la comida.

Cómo usar el limón para limpiar el horno

Para poder utilizar el limón como limpiador se necesitan los siguientes materiales:

2 limones Agua Un recipiente apto para horno Esponja o paño de limpieza

Luego, seguir los siguientes pasos: