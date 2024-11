River Plate anunció que registró el mejor balance de sus 123 años de historia

La Comisión Directiva de River Plate aprobó por unanimidad el ejercicio de memoria y balance económico del periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

En esos 12 meses, la institución registró un superávit de casi u$s 62 millones de dólares, que lo convirtió en el mejor registro "de los 123 años de historia de la entidad", según detallaron desde el propio club.

El Millonario sigue consolidándose como un club modelo, y es la quinta oportunidad consecutiva en la que finaliza con un ejercicio positivo.

Durante el ciclo previo, el conjunto de Núñez había registrado ingresos de u$s 52,3 millones en total, cifra que la performance de este último período elevó en u$s 10 millones. Estos datos, vale aclarar, no incluyen la venta de futbolistas.

El beneficio obtenido se relaciona rápidamente con el aumento del patrimonio neto del club, que se asciende a u$s 250 millones. Este creció un 36% respecto al último ejercicio. De esta manera, la gestión de Jorge Brito en River mantiene una inversión por más de u$s 200 millones.

Dentro de los puntos en los que divide, se encuentran las diferentes obras y mejoras en el Estadio Más Monumental, en el predio del Club y en sus instalaciones.

"River continúa manteniendo la exitosa gestión de ingresos de los últimos años, la cual permite inversiones históricas, con niveles récord de inversión por más de u$s 200 millones", detallaron desde la entidad en un informe que titularon como "el mejor balance en 123 años, que continúa consolidando la enorme transformación de River".

"Gracias a estos resultados récord, estamos realizando la mayor inversión en la historia de River a nivel de infraestructura para mejorar nuestras instalaciones y darles más comodidad y beneficios a nuestros socios y deportistas, para continuar creciendo como Club. Consolidamos un modelo de gestión sustentable, el cual nos permite hacer y construir una Institución cada vez más grande", manifestó el presidente de la institución.

Por su parte, Brito también brindó detalles de la situación en la que se encontraba la entidad desde su elección en diciembre de 2021. "Hace tres años teníamos 35 millones de dólares en deuda de jugadores, hoy no tenemos deuda y tenemos ventas por cobrar", explicó.

Por su parte, el que también dio su palabra fue Andrés Ballotta, tesorero del club: "River tuvo un aumento de patrimonio neto del 36%, la diferencia entre lo que se debe y se tiene. Esto es con respecto a 2023.