Fundación River Plate presentó “Una mirada cambia el partido”, una campaña de salud mental con el apoyo de UNICEF y CAF que invita a mirar alrededor, registrar al otro e intervenir cuando un chico o una chica lo necesita. La campaña parte de una realidad creciente: el aislamiento y la soledad en adolescentes muchas veces no se anuncia. Se manifiesta en silencios, cambios de conducta, desconexión o retraimiento. Los pedidos de ayuda existen, pero rara vez son explícitos. Por eso, el foco de esta campaña no está puesto solo en quien necesita ayuda, sino en quienes están en condiciones de escuchar y responder. No es una campaña de concientización. Es una campaña de movilización comunitaria. El objetivo es activar comportamientos reales: que un chico o una chica hable, que un amigo o amiga pregunte, que alguien del entorno intervenga. Que la mirada se convierta en acción. La campaña fue presentada el 5 de mayo de 2026 en el Club Atlético River Plate, ante referentes del deporte, la salud mental y el desarrollo social. La jornada contó con palabras de apertura de Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate; Ignacio Villarroel, vicepresidente 2do del Club Atlético River Plate; Martín Giménez Rebora, Gerente de Movilización de Recursos de UNICEF Argentina; y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF. El evento incluyó un panel sobre salud mental en niñas, niños y adolescentes a cargo de Mariano Aizpurúa, Oficial de Salud de UNICEF Argentina y Sebastián Blasco Coordinador del Departamento de Psicología y Bienestar Deportivo de Fútbol Formativo del Club Atlético River Plate, la proyección del spot y la presentación del concepto creativo a cargo de Martín Mercado, director de Mercado McCann, y Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River Plate. Durante el evento, el referente del vóley argentino Luciano de Cecco compartió su experiencia personal sobre salud mental y la importancia de contar con una red de contención. Su testimonio reforzó el mensaje central de la campaña: que hablar, preguntar y acercarse puede marcar una diferencia real en la vida de un chico o una chica. “Yo no hablé. Cometí el error de no hablar antes. Seguí jugando, haciendo de cuenta que no pasaba nada. Pero hoy entendí que necesito de esa contención, de gente que me escuche y comunicar lo que me pasa. Hoy me despierto feliz, sabiendo que pude salir de un lugar horrible, un lugar al que no quiero volver nunca más”, expresó De Cecco, medallista de bronce en Tokio 2020. “La salud mental se construye en lo cotidiano, a partir de la escucha activa, el acompañamiento y el reconocimiento de las emociones”, sostuvo Mariano Aizpurua, Oficial de Salud de UNICEF Argentina. Y completó: “Promover el bienestar en la adolescencia implica fortalecer entornos que reconozcan señales a tiempo y garanticen condiciones para que pedir ayuda sea posible y accesible”. “Levantemos la mirada, para ver al otro y también para que nos vean. La salud mental es un tema del que debemos ocuparnos entre todos, a través del vínculo y del cuidado”, indicó Lucía de la Vega, directora de Fundación River. En relación al alcance y la continuidad de la campaña, destacó: “Este spot que presentamos hoy es la primera acción. Vamos a seguir con talleres y acciones concretas en nuestras escuelas, en River y en los distintos clubes de barrio con los que trabajamos, para movilizar a las comunidades por la salud mental de chicos, chicas y adolescentes”. La campaña se despliega en tres niveles complementarios. El lanzamiento incluye un spot audiovisual que recrea la metáfora futbolera como punto de partida narrativo y emocional. En paralelo, se desarrollarán piezas digitales para redes sociales y talleres experienciales orientados a adolescentes, educadores y referentes comunitarios. El material descargable y los recursos de acompañamiento estarán disponibles para que instituciones, clubes y escuelas puedan replicar la propuesta en sus propios contextos. Más información en: fundacionriver.org.ar/Una-mirada-cambia-el-partido