Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del sábado 30 de agosto

Resultados actualizados de la quiniela de Tucumán: revisá los extractos oficiales y descubrí si tu número salió este sábado.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 5977 (Pierna Mujer).

 1°5977 11°1516 
 6807  12°0598
 3°3686  13°5283 
 0026  14°3205 
 8543  15°9509 
 6°1096  16°2454
 8703  17°2496 
 4795  18°1738 
 7898  19°3027 
 10°7979 20°9125 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá