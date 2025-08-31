Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Nocturna: los números ganadores del sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 5977 (Pierna Mujer).

1° 5977 11° 1516 2° 6807 12° 0598 3° 3686 13° 5283 4° 0026 14° 3205 5° 8543 15° 9509 6° 1096 16° 2454 7° 8703 17° 2496 8° 4795 18° 1738 9° 7898 19° 3027 10° 7979 20° 9125

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.