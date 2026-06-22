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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 22 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9350 (El Pan).

 1°9350 11°2869 
 8377  12°5577
 3°3711  13°8876 
 1769  14°0895 
 8033  15°2114 
 6°6736  16°0215
 4851  17°3549 
 1857  18°7619 
 1639  19°3018 
 10°8741 20°9891 

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