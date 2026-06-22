Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 22 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 22 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9350 (El Pan).

1° 9350 11° 2869 2° 8377 12° 5577 3° 3711 13° 8876 4° 1769 14° 0895 5° 8033 15° 2114 6° 6736 16° 0215 7° 4851 17° 3549 8° 1857 18° 7619 9° 1639 19° 3018 10° 8741 20° 9891

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.