Durante este jueves, 21 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 21 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0273 (Hospital).

1° 0273 11° 8573 2° 3915 12° 0141 3° 6390 13° 0582 4° 2885 14° 1835 5° 2323 15° 9344 6° 9705 16° 7237 7° 6769 17° 6461 8° 2250 18° 7340 9° 3875 19° 1410 10° 3896 20° 7129

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.