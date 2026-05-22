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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 22 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0784 (La Iglesia).
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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.