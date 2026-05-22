En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 22 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 22 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 0784 (La Iglesia).

 1°0784 11°7479 
 1095  12°6629
 3°7620  13°7357 
 6566  14°3917 
 4670  15°4082 
 6°3047  16°9501
 3817  17°3414 
 0024  18°3343 
 3520  19°9185 
 10°3001 20°6763 

Te puede interesar

Perfecto para jardines chicos: el árbol colorido que no levanta raíces y requiere poco mantenimiento

Te puede interesar

Construirán una autopista que conectará dos ciudades clave y será la obra más importante en décadas

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Vuelve el Servicio Militar: cuáles son las condiciones de inscripción y cómo hacerlo

Te puede interesar

Poner vinagre en la puerta de la casa: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve