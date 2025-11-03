Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 3 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el 2525 (Gallina).

1° 2525 11° 4020 2° 1561 12° 1175 3° 1639 13° 4071 4° 2230 14° 9768 5° 1144 15° 8039 6° 0053 16° 8620 7° 8335 17° 1781 8° 5635 18° 1315 9° 7908 19° 1339 10° 0502 20° 0251

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.