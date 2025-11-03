En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 3 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el 2525 (Gallina).

252511°4020
156112°1175
163913°4071
223014°9768
114415°8039
005316°8620
833517°1781
563518°1315
790819°1339
10°050220°0251

Te puede interesar

Murió la Ley de Alquileres: de cuánto será el aumento que pagarán todos los inquilinos en noviembre

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.