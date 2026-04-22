Durante este martes, 21 de abril de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial. En este martes, 21 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad y el potencial de nuevas oportunidades. Representan la creación y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador. Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger aspectos importantes de la vida personal o emocional. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.