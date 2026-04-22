La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 21 de abril de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este martes, 21 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional. Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio, indicando que el soñador está en un proceso de sanación o superación de dificultades personales. El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.