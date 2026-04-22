La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 21 de abril de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este martes, 21 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de compromiso y unión en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien. También puede representar cambios significativos o nuevas etapas en la vida. El casamiento en sueños puede indicar que el soñador está listo para asumir responsabilidades o enfrentar nuevos desafíos en sus relaciones personales. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.