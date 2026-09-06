Este sábado, 5 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6936 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

1° 6936 11° 5444 2° 8836 12° 3884 3° 2036 13° 2035 4° 6180 14° 4361 5° 4951 15° 3353 6° 7116 16° 4399 7° 9314 17° 7647 8° 3856 18° 7487 9° 0383 19° 2168 10° 6564 20° 9361

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca sugiere abundancia, nutrición y placeres simples.

Si aparece rancia o derramada, advierte de excesos, gastos y situaciones resbaladizas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.