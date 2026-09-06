Este sábado, 5 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.
En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6936 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre
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|5444
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|8836
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|2036
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|2035
|4°
|6180
|14°
|4361
|5°
|4951
|15°
|3353
|6°
|7116
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|4399
|7°
|9314
|17°
|7647
|8°
|3856
|18°
|7487
|9°
|0383
|19°
|2168
|10°
|6564
|20°
|9361
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca sugiere abundancia, nutrición y placeres simples.
Si aparece rancia o derramada, advierte de excesos, gastos y situaciones resbaladizas.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.