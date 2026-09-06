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Este sábado, 5 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este sábado, 5 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6936 - La Manteca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 5 de septiembre

 1°6936 11°5444
 8836  12°3884
 3°2036 13°2035 
 6180  14°4361 
 4951  15°3353 
 6°7116  16°4399
 9314  17°7647 
 3856  18°7487 
 0383  19°2168 
 10°6564 20°9361 

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Si aparece rancia o derramada, advierte de excesos, gastos y situaciones resbaladizas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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