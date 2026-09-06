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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9765 (El Cazador).

 1°9765 11°5000 
 6344  12°0807
 3°9226  13°2351 
 9492  14°7852 
 1182  15°3107 
 6°9606  16°8825
 9945  17°1382 
 8075  18°0179 
 5802  19°2917 
 10°7205 20°6010 

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