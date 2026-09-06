Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 5 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 9765 (El Cazador).

1° 9765 11° 5000 2° 6344 12° 0807 3° 9226 13° 2351 4° 9492 14° 7852 5° 1182 15° 3107 6° 9606 16° 8825 7° 9945 17° 1382 8° 8075 18° 0179 9° 5802 19° 2917 10° 7205 20° 6010

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.