Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 6559 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre

1° 6559 11° 1907 2° 0965 12° 4345 3° 6592 13° 4854 4° 0774 14° 1288 5° 6622 15° 0856 6° 4734 16° 3220 7° 8967 17° 7757 8° 6586 18° 0082 9° 2111 19° 9218 10° 5073 20° 7338

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y energía vital en tu vida.

Si las plantas están marchitas o descuidadas, puede indicar estancamiento emocional o la necesidad de autocuidado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.